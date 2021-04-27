CNN: США уже готовят визит в Украину госсекретаря Блинкена

США уже работают над подготовкой визита в Украину государственного секретаря Тони Блинкена.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Украине.
Этот визит может состояться уже в мае. По словам источника, таким образом США посылают мощный сигнал поддержки Украине.
Также визит Блинкена может стать возможностью обсудить потенциальную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена во время турне президента США по Европе летом 2021 года.
- 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.
- США накануне применили против России новые санкции, касающиеся кибератак на американские учреждения, аннексии Крыма и вмешательства в выборы. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.