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CNN: США уже готовят визит в Украину госсекретаря Блинкена

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
CNN: США уже готовят визит в Украину госсекретаря Блинкена

U.S. Embassy Moldova / Flickr

США уже работают над подготовкой визита в Украину государственного секретаря Тони Блинкена.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Украине.

Этот визит может состояться уже в мае. По словам источника, таким образом США посылают мощный сигнал поддержки Украине.

Также визит Блинкена может стать возможностью обсудить потенциальную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена во время турне президента США по Европе летом 2021 года.

  • 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.
  • США накануне применили против России новые санкции, касающиеся кибератак на американские учреждения, аннексии Крыма и вмешательства в выборы. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.