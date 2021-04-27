CNN: США уже готовят визит в Украину госсекретаря Блинкена

США уже работают над подготовкой визита в Украину государственного секретаря Тони Блинкена.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Украине.

Этот визит может состояться уже в мае. По словам источника, таким образом США посылают мощный сигнал поддержки Украине.

Также визит Блинкена может стать возможностью обсудить потенциальную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена во время турне президента США по Европе летом 2021 года.