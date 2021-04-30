У США назвали дату візиту держсекретаря Блінкена до України

Державний секретар США Тоні Блінкен здійснить офіційний візит до України 5—6 травня.
Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.
Як зазначається, у Києві він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства, «щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває».
Очікується, що Блінкен оцінить прогрес України в боротьбі з корупцією, яка є ключем для інтеграції в НАТО.
- 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України та запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
- США напередодні застосували проти Росії нові санкції, що стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.