«Ґрунт добре підготовлений». Глава МЗС Кулеба розповів, що будуть обговорювати під час візиту держсекретаря Блінкена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час офіційного візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорюватимуть питання безпеки та допомоги Україні.

Про це він розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

Насамперед будуть говорити про безпеку та про ту допомогу, яку можуть надати США з реформами.

«Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги», — додав Кулеба.