«Ґрунт добре підготовлений». Глава МЗС Кулеба розповів, що будуть обговорювати під час візиту держсекретаря Блінкена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час офіційного візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорюватимуть питання безпеки та допомоги Україні.
Про це він розповів в інтервʼю Радіо Свобода.
Насамперед будуть говорити про безпеку та про ту допомогу, яку можуть надати США з реформами.
«Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги», — додав Кулеба.
За словами міністра, він не памʼятає, щоб колись за такий короткий термін було так багато контактів України та США на всіх рівнях (президенти, міністри, глави адміністрацій), а тому ґрунт для зустрічі «дуже добре підготовлений» і розмова із державним секретарем буде предметною.
Нагадаємо, що державний секретар США Тоні Блінкен здійснить офіційний візит до України 5—6 травня.
13 квітня відбулась перша зустріч Кулеби та Блінкена — у Брюсселі, це була перша зустріч України та Штатів на вищому рівні після перемоги Байдена.
- 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України та запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
- США напередодні застосували проти Росії нові санкції, що стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.