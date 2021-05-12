Глава МИД Лавров договорился о встрече с главой Госдепа Блинкеном 20 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров договорился о встрече 20 мая с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Она должна состояться в столице Исландии городе Рейкьявик «на полях» Арктического совета.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

О встрече договорились во время телефонного разговора 12 мая. Кроме этого, говорили о ядерной проблеме корейского полуострова и об иранской ядерной программе.

Это не первый разговор Лаврова с Блинкеном — первый состоялся 4 февраля.

Напомним, 13 апреля Байден во время второго телефонного разговора с Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предложение изучают и оценивают. А помощник Путина позже сообщил, что встреча может состояться уже в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от «многих факторов».

На прошлой неделе Блинкен посетил Украину и впервые встретился с президентом Владимиром Зеленским.