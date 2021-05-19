Блинкен и Лавров сегодня встречаются в Исландии. Они обсудят саммит США — Россия

Сегодня, 19 мая, в Исландии состоится первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает DPA.

«Двусторонняя встреча пройдет после вечернего конечного мероприятия Арктического совета [форум 8 стран по региону Арктики] и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал Прайс.

По информации МИД России, при личной встрече Лавров и Блинкен обсудят «ключевые вопросы взаимоотношений и международной повестки дня».

Ожидается, что главной темой станет возможная встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.