Блинкен и Лавров сегодня встречаются в Исландии. Они обсудят саммит США — Россия

Сегодня, 19 мая, в Исландии состоится первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает DPA.
«Двусторонняя встреча пройдет после вечернего конечного мероприятия Арктического совета [форум 8 стран по региону Арктики] и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал Прайс.
По информации МИД России, при личной встрече Лавров и Блинкен обсудят «ключевые вопросы взаимоотношений и международной повестки дня».
Ожидается, что главной темой станет возможная встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.
- 13 апреля Джо Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучают и оценивают.
- Площадки для переговоров предложили Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия и Швейцария. По данным росСМИ, Кремль рассматривает последний вариант.