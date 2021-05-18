«Схеми»: Помічника Медведчука, який фігурує у нових записах із нардепом, судять за напад на знімальну групу у 2017 році

Помічник нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука Дмитро Дорошенко, який фігурує на записах розмов у розслідуванні Bihus.Info, — один з тих, хто здійснив напад на знімальну групу «Схем» в аеропорту «Київ» у 2017 році.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Як випливає із записів розмов, оприлюднених напередодні Bihus.Info, Медведчук у травні-червні 2014 року давав вказівки Дорошенку щодо проведення перемовин з бойовиками.
Журналісти «Схем» вказують, що цей чоловік — один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року напав на знімальну групу програми біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», коли вона знімала розслідування про прямі перельоти Медведчука до Москви. Тоді, розповідають журналісти, охоронці політика, які були в масках і балаклавах, накинулися на журналіста Михайла Ткача й оператора Кирила Лазаревича.
Дорошенко, як вказують «Схеми», — єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Відтоді його справа була передана до суду, де її розглядають уже понад три роки.
Засідання, призначене на 17 травня, на якому мали вкотре допитати Ткача і Лазаревича, не відбулося, оскільки обвинувачений Дорошенко прийшов без адвокатів. Свою провину він не визнає.
- Напередодні журналісти проєкту Bihus.Info випустили розслідування про депутата ОПзЖ і кума президента Росії Володимира Путіна — Віктора Медведчука. Воно базується на записах телефонних розмов Медведчука за чотири роки, починаючи з 2014-го. Журналісти отримали записи кілька тижнів тому. Після того як Медведчуку вручили підозру у зраді та посадили його під домашній арешт, журналісти вирішили публікувати записи частинами.
- У першій частині, зокрема, ідеться про розмови Медведчука з бойовиками «ЛНР» і «ДНР», його тісне спілкування з пʼятим президентом Петром Порошенком і про закони, які Медведчук писав на прохання помічника Путіна Владислава Суркова.
- Зазначимо, це не перші записи розмов нібито Віктора Медведчука з російськими посадовцями, які оприлюднили ЗМІ. Раніше публікували розмови з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим і президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснефть» Миколою Токарєвим.