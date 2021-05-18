«Схемы»: Помощника Медведчука, который фигурирует в новых записях с нардепом, судят за нападение на съемочную группу в 2017 году

Помощник нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Дмитрий Дорошенко, который фигурирует на записях разговоров в расследовании Bihus.Info, — один из тех, кто напал на съемочную группу «Схем» в аэропорту «Киев» в 2017 году.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Как следует из записей разговоров, обнародованных накануне Bihus.Info, Медведчук в мае-июне 2014 года давал указания Дорошенко о проведении переговоров с боевиками.
Журналисты «Схем» указывают, что этот человек — один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 года напал на съемочную группу программы у VIP-терминала аэропорта «Киев», когда она снимала расследования о прямых перелетах Медведчука в Москву. Тогда, рассказывают журналисты, охранники политика, которые были в масках и балаклавах, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича.
Дорошенко, как указывают «Схемы», — единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. С тех пор его дело передали в суд, где его рассматривают уже более трех лет.
Заседание, назначенное на 17 мая, на котором должны были в очередной раз допросить Ткача и Лазаревича, не состоялось, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.
- Накануне журналисты проекта Bihus.Info выпустили расследование о депутате ОПзЖ и куме президента России Владимира Путина — Викторе Медведчуке. Оно базируется на записях телефонных разговоров Медведчука за четыре года, начиная с 2014-го. Журналисты получили записи несколько недель назад. После того как Медведчуку вручили подозрение в госизмене и посадили его под домашний арест, они решили публиковать записи частями.
- В первой части, в частности, говорится о разговорах Медведчука с боевиками «ЛНР» и «ДНР», его тесном общении с пятым президентом Петром Порошенко и о законах, которые Медведчук писал по просьбе помощника Путина Владислава Суркова.
- Отметим, это не первые записи разговора якобы Медведчука с российскими чиновниками, которые обнародовали СМИ. Ранее публиковали разговоры якобы нардепа с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.