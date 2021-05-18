«Схемы»: Помощника Медведчука, который фигурирует в новых записях с нардепом, судят за нападение на съемочную группу в 2017 году

Как следует из записей разговоров, обнародованных накануне Bihus.Info, Медведчук в мае-июне 2014 года давал указания Дорошенко о проведении переговоров с боевиками.

Помощник нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Дмитрий Дорошенко, который фигурирует на записях разговоров в расследовании Bihus.Info , — один из тех, кто напал на съемочную группу «Схем» в аэропорту «Киев» в 2017 году.

Журналисты «Схем» указывают, что этот человек — один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 года напал на съемочную группу программы у VIP-терминала аэропорта «Киев», когда она снимала расследования о прямых перелетах Медведчука в Москву. Тогда, рассказывают журналисты, охранники политика, которые были в масках и балаклавах, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича.

Дорошенко, как указывают «Схемы», — единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. С тех пор его дело передали в суд, где его рассматривают уже более трех лет.

Заседание, назначенное на 17 мая, на котором должны были в очередной раз допросить Ткача и Лазаревича, не состоялось, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.