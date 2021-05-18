У «Слузі народу» прогнозують, що після призначення трьох міністрів кадрових перестановок у Кабміні не буде до осені

Після звільнення трьох міністрів і, відповідно, призначення на ці посади нових до осені в Кабінеті міністрів не буде кадрових перестановок. При цьому може змінитися керівництво деяких великих державних компаній.

Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна.

«Станом на зараз я скажу, що мій прогноз — до осені не буде ніяких міністерських змін. Можуть бути якісь кадрові зміни у великих підприємствах, але в міністерствах я не прогнозую», — сказав Арахамія.

Водночас він додав, що поки не може назвати, на яких саме держпідприємствах очікуються кадрові перестановки.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислав Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи звільнення глави МОЗ, зазначив, що перед новим міністром будуть «дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше».