Рада звільнила Петрашка з посади міністра економіки

Верховна Рада під час засідання 18 травня підтримала звільнення за власним бажанням Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. За проголосувало 280 народних депутатів.

Перед цим Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія — він разом із Петрашко написав заяву за власним бажанням. На його місце мітить глава «Укравтодору» Олександр Кубраков.