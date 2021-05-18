Рада звільнила Петрашка з посади міністра економіки

Верховна Рада під час засідання 18 травня підтримала звільнення за власним бажанням Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. За проголосувало 280 народних депутатів.
Перед цим Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія — він разом із Петрашко написав заяву за власним бажанням. На його місце мітить глава «Укравтодору» Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що Петрашко написав заяву про звільнення 14 травня, на посаді він перебував із 17 березня 2020 року. В Офісі президента пізніше розповіли, що у міністерства Петрашка відчувався дефіцит ініціатив, особливо в питаннях захисту промисловості і підприємців під час пандемії.
На його посаду планують призначити 20 травня чинного очільника податкової Олексія Любченка.
- 17 травня стало відомо, що звільнилась заступниця Петрашка Світлана Панаіотіді.