Рада проголосувала за відставку міністра інфраструктури Криклія

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. «За» — 284 нардепи, один проти, ще 23 утрималися.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 18 травня.

Криклій під час виступу повідомив, що передасть для нового міністра і його команди Transition book — план щодо роботи з галуззю.

Зазначимо, він 14 травня написав заяву про звільнення за власним бажанням. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що до Мінінфраструктури були питання через відсутність більш ініціативної роботи, а сам Криклій, за словами Подоляка, допустив низку «прорахунків в управлінні галуззю», зокрема в сфері залізничного транспорту.

Криклій очолив міністерство у серпня 2019 року ще при каденції тодішнього премʼєр-міністра Олексія Гончарука, а потім увійшов в Кабмін Дениса Шмигаля. У липні 2019 року Криклій був обраний народним депутатом за виборчим списком «Слуги народу».