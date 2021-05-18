Рада проголосовала за отставку министра инфраструктуры Криклия

Верховная Рада проголосовала за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. «За» — 284 нардепы, один против, еще 23 воздержались.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании 18 мая.

Криклий во время выступления сообщил, что передаст для нового министра и его команды Transition book — план работы с отраслью.

Отметим, он 14 мая написал заявление об увольнении по собственному желанию. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что к Мининфраструктуры были вопросы из-за отсутствия более инициативной работы, а сам Криклий, по словам Подоляка, допустил ряд «просчетов в управлении отраслью», в частности в сфере железнодорожного транспорта.

Криклий возглавил министерство в августе 2019 года еще при каденции тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука, а затем вошел в Кабмин Дениса Шмыгаля. В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку «Слуги народа».