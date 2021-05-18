Рада проголосовала за отставку министра инфраструктуры Криклия

Верховная Рада проголосовала за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. «За» — 284 нардепы, один против, еще 23 воздержались.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании 18 мая.
Криклий во время выступления сообщил, что передаст для нового министра и его команды Transition book — план работы с отраслью.
Отметим, он 14 мая написал заявление об увольнении по собственному желанию. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что к Мининфраструктуры были вопросы из-за отсутствия более инициативной работы, а сам Криклий, по словам Подоляка, допустил ряд «просчетов в управлении отраслью», в частности в сфере железнодорожного транспорта.
Криклий возглавил министерство в августе 2019 года еще при каденции тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука, а затем вошел в Кабмин Дениса Шмыгаля. В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку «Слуги народа».
- Отметим, в «Слуге народа» накануне сообщили, что кресло главы Мининфраструктуры может занять глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
- 18 мая Рада также планирует рассмотреть вопрос об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра экономики Игоря Петрашко.