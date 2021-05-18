Рада уволила Петрашко с должности министра экономики

Перед этим Рада уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия — он вместе с Петрашко написал заявление по собственному желанию. На его место метит глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала увольнение по собственному желанию Игоря Петрашко с должности министра развития экономики , торговли и сельского хозяйства. За проголосовало 280 народных депутатов.

Петрашко написал заявление об увольнении 14 мая, в должности он находился с 17 марта 2020 года. В Офисе президента позже рассказали, что у министерства Петрашко ощущался дефицит инициатив, особенно в вопросах защиты промышленности и предпринимателей во время пандемии.

На его должность планируют назначить 20 мая действующего главу налоговой Алексея Любченко.