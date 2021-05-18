В «Слуге народа» прогнозируют, что после назначения трех министров кадровых перестановок в Кабмине не будет до осени

После увольнения трех министров и, соответственно, назначения на эти должности новых до осени в Кабинете министров не будет кадровых перестановок. При этом может измениться руководство некоторых крупных государственных компаний.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

«По состоянию на сейчас я скажу, что мой прогноз — до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в крупных предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую», — сказал Арахамия.

Вместе с тем он добавил, что пока не может назвать, на каких именно госпредприятиях ожидаются кадровые перестановки.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислав Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя увольнение главы Минздрава, отметил, что перед новым министром будут «очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее».