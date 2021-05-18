У Порошенка відреагували на нові плівки з Медведчуком. Звинувачують у «зливі» Офіс президента

При цьому, партія звинувачує Офіс президента у «зливі» журналістам цих розмов. «Пресслужба уповноважена лише повідомити, що Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які віщають якісь голоси в програмі на ютуб-каналі Дениса Бігуса. Вважаємо, що оприлюднені в понеділок нові «розмови» Медведчука злиті «розслідувачам» явно з Офісу президента. Саме там знаходиться пульт управління цією кампанією», — заявили у «Євросолідарності».

Про це заявили у пресслужбі політсили в коментарі « Українській правді ».

«Європейська солідарність» відреагувала на оприлюднені Bihus.Info нові телефонні розмови нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука . У партії стверджують, що їхній лідер Петро Порошенко, який на час розмов був президентом, не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які йдеться у відео.

У партії також перерахували, чим займався Порошенко влітку 2014 року, наголосивши на звільненні Донбасу, формуванні міжнародної коаліції для підтримки України.

«Євросолідарність» вважає, що постійні спроби нав’язати суспільству думку про зв’язок Медведчука і Порошенка — це «чорний піар, який керують з Офісу президента».

У політсилі також підкреслили, що їх лідер неодноразово говорив, що співпрацював із Медведчуком лише для звільнення заручників. Ще одним епізодом комунікації з Медведчуком, додають у партії, була енергетична криза наприкінці 2014 року.

Про що йдеться?

Напередодні журналісти проєкту Bihus.Info випустили розслідування про депутата ОПзЖ і кума президента Росії Володимира Путіна — Віктора Медведчука. Воно базується на записах телефонних розмов Медведчука за чотири роки, починаючи з 2014-го. Плівки, які, на думку Бігуса, записували українські спецслужби, журналісти отримали кілька тижнів тому. Після того як Медведчуку вручили підозру в зраді і посадили під домашній арешт, журналісти вирішили публікувати записи частинами.

У першій частині, зокрема, йдеться про розмови Медведчука з бойовиками «ЛНР» і «ДНР», його тісне спілкування з пʼятим президентом Петром Порошенком і про закони, які Медведчук писав на прохання помічника Путіна Владислава Суркова.

У розслідуванні, зокрема, йдеться, що Медведчук у червні 2014 року регулярно відвідував Адміністрацію президента, а влітку і восени того ж року увійшов в коло постійного спілкування Порошенка.

В одній з оприлюднених розмов з одним із ватажків «ЛНР» Олексієм Карякіним, яка відбулася 24 червня 2014 року, Медведчук говорить: «Ти повинен знати і мабуть знаєш. Я це все роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка, але до Порошенка і до цих офіційних дій я жодного відношення не маю».