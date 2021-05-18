У Порошенко отреагировали на новые пленки с Медведчуком. Обвиняют в «сливе» Офис президента

При этом, партия обвиняет Офис президента в «сливе» журналистам этих разговоров. «Пресс-служба уполномочена лишь сообщить, что Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых вещают какие-то голоса в программе на ютуб-канале Дениса Бигуса. Считаем, что обнародованные в понедельник новые «разговоры» Медведчука слиты «расследователям» явно из Офиса президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией», — заявили в «Евросолидарности».

Об этом заявили в пресс-службе политсилы в комментарии « Украинской правде ».

«Европейская солидарность» отреагировала на обнародованные Bihus.Info новые телефонные разговоры нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука . В партии утверждают, что их лидер Петр Порошенко, который на время разговоров был президентом, не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых идет речь в видео.

В партии также перечислили, чем занимался Порошенко летом 2014 года, отметив освобождении Донбасса, формировании международной коалиции для поддержки Украины.

«Евросолидарниость» считает, что постоянные попытки навязать обществу мысль о связи Медведчука и Порошенко — это «черный пиар, которым управляют из Офиса президента».

В политсиле также подчеркнули, что их лидер неоднократно говорил, что сотрудничал с Медведчуком только для освобождения заложников. Еще одним эпизодом коммуникации с Медведчуком, добавляют в партии, был энергетический кризис в конце 2014 года.

О чем идет речь?

Накануне журналисты проекта Bihus.Info выпустили расследования о депутате ОПзЖ и куме президента России Владимира Путина — Викторе Медведчуке. Оно базируется на записях телефонных разговоров Медведчука за четыре года, начиная с 2014-го. Пленки, которые, по мнению Бигуса, записывали украинские спецслужбы, журналисты получили несколько недель назад. После того как Медведчуку вручили подозрение в госизмене и посадили под домашний арест, журналисты решили публиковать записи частями.

В первой части, в частности, говорится о разговорах Медведчука с боевиками «ЛНР» и «ДНР», его тесном общение с пятым президентом Петром Порошенко и о законах, которые Медведчук писал по просьбе помощника Путина Владислава Суркова.

В расследовании, в частности, говорится, что Медведчук в июне 2014 года регулярно посещал Администрацию президента, а летом и осенью того же года вошел в круг постоянного общения Порошенко.

В одном из обнародованных разговоров с одним из главарей «ЛНР» Алексеем Карякиным, который состоялся 24 июня 2014 года, Медведчук говорит: «Ты должен знать и возможно знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею».