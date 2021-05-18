Зеленський анонсував подачу до Ради законопроєкту про корінні народи

Президент Володимир Зеленський анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про корінні народи.

Про це він заявив з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

«І сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти», — зазначив Зеленський.

Жодних інших деталей законопроєкту президент не повідомив. На сайті Верховної Ради теж поки що документ не зареєстрували.