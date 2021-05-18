Зеленский анонсировал подачу в Раду законопроекта о коренных народах

Президент Владимир Зеленский анонсировал подачу в Верховную Раду законопроекта о коренных народах.
Об этом он заявил по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
«И сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты», — отметил Зеленский.
Никаких других деталей законопроекта президент не сообщил. На сайте Верховной Рады тоже пока еще документ не зарегистрировали.
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