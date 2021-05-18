«Залякати не вдасться». Мер Києва Кличко повʼязав візит СБУ в його будинок з обшуками в комунальних підприємствах

Мер Києва Віталій Кличко назвав ранковий візит СБУ в будинок, де він живе, залякуванням місцевого самоврядування за допомогою правоохоронців. Візит силовиків він повʼязує з недавніми обшуками в комунальних підприємствах Києва і структурних підрозділах КМДА.

Про це йдеться в заяві на сайті Кличка.

Кличко не вірить, що співробітники СБУ прийшли в іншу квартиру, а не до нього.

«Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців. На моє запитання, що відбувається, вони відповіли, що прийшли нібито у квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто ця квартира здається, і в них запитання до орендарів. Але камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали у двері моєї квартири», — заявив Кличко.

Візит СБУ та недавні обшуки він вважає тиском на міську владу і спробою «дестабілізувати ситуацію у столиці».

«Коли звинувачують комунальні підприємства в тому, що підрядники не сплатили податки, — це не що інше, як маніпуляція з офіційних джерел. Якщо підрядники не сплатили, це до них питання [...]. І підприємства міста податки платять!» — сказав мер.

Кличко розцінює це як послання від Офісу президента. «Не таємниця, що в Офісі президента відбуваються постійні наради щодо Кличка. Тому що комусь не подобається, що Кличко, наприклад, робить заяви, що потрібно запроваджувати локдаун, коли в нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає всіх мерів обʼєднатися. Когось дуже дратують міські ініціативи», — закінчив мер.