«Запугать не удастся». Мэр Киева Кличко связал визит СБУ в его дом с обысками в коммунальных предприятиях

Мэр Киева Виталий Кличко назвал утренний визит СБУ в дом, где он живет, запугиванием местного самоуправления с помощью правоохранителей. Визит силовиков он связал с недавними обысками на коммунальных предприятиях Киева и в структурных подразделениях КГГА.

Об этом говорится в заявлении на сайте Кличко.

Кличко не верит, что СБУ пришли в другую квартиру, а не к нему.

«Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей. На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде, эта квартира сдается и у них есть вопросы к арендаторам. Но камера, установленная ​​на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры», — заявил Кличко.

Визит СБУ и недавние обыски он считает давлением на городскую власть и попыткой «дестабилизировать ситуацию в столице».

«Когда обвиняют коммунальные предприятия в том, что подрядчики не уплатили налоги — это не что иное, как манипуляция с официальных источников. Если подрядчики не оплатили, это к ним вопрос [...]. И предприятия города налоги платят!», — сказал мэр.

Кличко расценивает это как послание от Офиса президента. «Не секрет, что в Офисе президента проходят постоянные совещания по Кличко. Кому-то не нравится, что Кличко, например, делает заявления, что нужно вводить локдаун, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что Кличко призывает всех мэров объединиться. Кого-то очень раздражают городские инициативы», — закончил мэр.