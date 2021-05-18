«Запугать не удастся». Мэр Киева Кличко связал визит СБУ в его дом с обысками в коммунальных предприятиях

Мэр Киева Виталий Кличко назвал утренний визит СБУ в дом, где он живет, запугиванием местного самоуправления с помощью правоохранителей. Визит силовиков он связал с недавними обысками на коммунальных предприятиях Киева и в структурных подразделениях КГГА.
Об этом говорится в заявлении на сайте Кличко.
Кличко не верит, что СБУ пришли в другую квартиру, а не к нему.
«Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей. На мой вопрос что происходит, они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде, эта квартира сдается и у них есть вопросы к арендаторам. Но камера, установленная на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж, звонили и стучали в дверь моей квартиры», — заявил Кличко.
Визит СБУ и недавние обыски он считает давлением на городскую власть и попыткой «дестабилизировать ситуацию в столице».
«Когда обвиняют коммунальные предприятия в том, что подрядчики не уплатили налоги — это не что иное, как манипуляция с официальных источников. Если подрядчики не оплатили, это к ним вопрос [...]. И предприятия города налоги платят!», — сказал мэр.
Кличко расценивает это как послание от Офиса президента. «Не секрет, что в Офисе президента проходят постоянные совещания по Кличко. Кому-то не нравится, что Кличко, например, делает заявления, что нужно вводить локдаун, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что Кличко призывает всех мэров объединиться. Кого-то очень раздражают городские инициативы», — закончил мэр.
- Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и «крышевании» нелегального бизнеса.
- 13 мая также прошли обыски — Государственная фискальная служба провела их в помещениях «Киевского метрополитена» и на коммунальном предприятии «Киевпастранс». Налоговики искали документацию для уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.