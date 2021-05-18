В дом мэра Киева Кличко пришли с обысками

В дом мэра Киева Виталия Кличко с обыском пришли правоохранители.

Об этом «Бабелю» сообщила пресс-секретар Кличко Оксана Зиновьева.

По ее словам, правоохранители сейчас находятся в подъезде, а самого Кличко дома нет — он возвращается с тренировки.

На место также прибыли журналисты, а когда с тренировки вернулся Кличко, выяснилось, что в подъезде сотрудники Службы безопасности. Они пришли в другую квартиру этажом ниже. Сотрудник СБУ сказал, что в квартире проводят обыски по делу, которое не касается Кличко.

Сам Кличко назвал это «очень странным». По его словам, «вооруженные люди [СБУ] ломились» в его квартиру и это засняла камера на его двери. «А сейчас они испугались и пошли в другую квартиру, у меня такое ощущение», — сказал он.

Отвечая на вопрос с чем это может быть связано, Кличко вспомнил о ряде недавних обысков в коммунальных предприятиях Киева и обвинениях в уклонении от уплаты налогов. При этом он упомянул Офис президента и «совещания, которые там проводят» по нему.

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