У будинок мера Києва Кличка прийшли з обшуками

У будинок мера Києва Віталія Кличка з обшуком прийшли правоохоронці.

Про це «Бабелю» повідомила прессекретарка Кличка Оксана Зіновʼєва.

За її словами, правоохоронці зараз знаходяться в підʼїзді, а самого Кличка вдома немає — він повертається з тренування.

На місце також прибули журналісти, а коли з тренування повернувся Кличко, зʼясувалося, що в підʼїзді співробітники Служби безпеки. Вони прийшли в іншу квартиру поверхом нижче. Співробітник СБУ сказав, що в квартирі проводять обшуки у справі, яка не стосується Кличка.

Сам Кличко назвав це «дуже дивним». За його словами, «озброєні люди [СБУ] ломилися» до його квартири і це зняла камера на його двері. «А зараз вони злякалися і пішли в іншу квартиру, у мене таке відчуття», — сказав він.

Відповідаючи на питання з чим це може бути пов'язано, Кличко згадав про низку недавніх обшуків в комунальних підприємствах Києва та звинувачення в ухиленні від сплати податків. При цьому він згадав Офіс президента і «наради, які там проводять» по ньому.

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