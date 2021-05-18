Зеленський скликав на четвер ще одне позачергове засідання Ради

Президент Володимир Зеленський скликає на 20 травня ще одне позачергове засідання Верховної Ради.
Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише Інтерфакс.
«У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одне позачергове [засідання]. До нього увійдуть 10 законів — так звані «макрофін» і «МВФ», — пояснив він.
Арахамія підкреслив, що на засіданні планують пройти всі законопроєкти у першому читанні і половину — в другому. Ту частину, яка залишиться, розглянуть на початку червня.
Також він розповів, що 21 травня Рада планує розглянути законопроєкт про зміни до закону про НАБУ.
- Нагадаємо, що 18 травня Верховна Рада збереться на позачергове засідання для голосування за звільнення трьох міністрів, призначати нових збираються 20 травня.
- 14 травня глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоровʼя — через провалену вакцинацію. Міністри інфраструктури Криклій та економіки Петрашко в той же день написали заяви про звільнення за власним бажанням.