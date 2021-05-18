Зеленский созвал на четверг еще одно внеочередное заседание Рады

Президент Владимир Зеленский созывает на 20 мая еще одно внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет Интерфакс.

«В четверг по инициативе президента у нас будет еще одно внеочередное [заседание]. В него войдут 10 законов — так называемые «макрофин» и «МВФ», — пояснил он.

Арахамия подчеркнул, что на заседании планируют пройти все законопроекты в первом чтении и половину — во втором. Ту часть, которая останется, рассмотрят в начале июня.

Также он рассказал, что 21 мая Рада планирует рассмотреть законопроект об изменениях в закон о НАБУ.