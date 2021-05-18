В Україні 4 тисячі нових COVID-хворих. Одужало в 4 рази більше людей

В Україні за минулу добу зареєстрували 4 095 нових COVID-хворих, серед яких 235 дітей і 162 медики. Госпіталізували 999 осіб, а померли 285 людей. Одужали 17 751 пацієнт.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Донецькій (428), Рівненській (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях. У Києві — 425.

Вакцинували за минулу добу 17 232 особи. Першу дозу вже отримали 948 330 українців. Завершили вакцинацію — 27 454.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 160 095 заражень (одужали 1 882 344 особи) та 48 469 летальних випадків.