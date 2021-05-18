В Україні 4 тисячі нових COVID-хворих. Одужало в 4 рази більше людей

В Україні за минулу добу зареєстрували 4 095 нових COVID-хворих, серед яких 235 дітей і 162 медики. Госпіталізували 999 осіб, а померли 285 людей. Одужали 17 751 пацієнт.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Донецькій (428), Рівненській (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях. У Києві — 425.
Вакцинували за минулу добу 17 232 особи. Першу дозу вже отримали 948 330 українців. Завершили вакцинацію — 27 454.
Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 160 095 заражень (одужали 1 882 344 особи) та 48 469 летальних випадків.
- 14 травня голова уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя через провалену вакцинацію.
- 17 травня Степанов на тлі можливої відставки записав відеозвернення, в якому знову заявив, що не писав ніяких заяв на звільнення. 18 травня Верховна Рада буде голосувати за відставку Степанова і ще двох міністрів.