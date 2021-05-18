В Украине 4 тысячи новых COVID-больных. Выздоровело в 4 раза больше людей

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 4 095 новых COVID-больных, среди которых 235 детей и 162 медика. Госпитализировали 999 человек, а умерли 285 людей. Выздоровели 17 751 пациент.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Донецкой (428), Ровенской (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях. В Киеве — 425.

Вакцинировали за прошлые сутки 17 232 человека. Первую дозу уже получили 948 330 украинцев. Завершили вакцинацию — 27 454.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 160 095 заражений (выздоровели 1 882 344 человека) и 48 469 летальных исходов.