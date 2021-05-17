Медведчук не оскаржив у суді рішення щодо книжки про Стуса

Народний депутат «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення суду у справі щодо публікації книжки «Справа Василя Стуса».

Про це повідомив автор книжки, журналіст Вахтанг Кіпіані у Facebook.

Отже Медведчук вирішив не оскаржувати рішення Київського апеляційного суду, який у березні скасував заборону на розповсюдження книжки без дозволу нардепа.

Водночас, як додав Кіпіані, Медведчук ще може оскаржити компенсацію видавництву. Йдеться про інше рішення апеляційного суду, яке вирішило стягнути з нардепа майже 140 тисяч гривень як відшкодування витрат видавництва Vivat (випустило книжку) на розгляд справи.

«Попереду ще рішення суду, яке стосується розміру витрат на правничу допомогу. Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва. Дивна річ — не було б безглуздого позову — не було б найнято адвокатів, вони б не витрачали час на цю справу і так далі», — зазначив Кіпіані.

Про що йдеться?

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати без дозволу Віктора Медведчука книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.

Після цього видавництво Vivat, в якому вийшла друком книжка, заявило, що оскаржить заборону. У Медведчука тоді у відповідь заявили, що «виграють» ще один суд у справі, а саму книгу назвали «пасквілем».

Книга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він провини не визнає.

19 березня Апеляційний суд скасував заборону на поширення книжки «Справа Василя Стуса».