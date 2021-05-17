Медведчук не обжаловал в суде решение по книге о Стусе

Народный депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение суда по делу о публикации книги «Дело Василия Стуса».

Об этом сообщил автор книги, журналист Вахтанг Кипиани в Facebook.

Медведчук таким образом решил не обжаловать решение Киевского апелляционного суда, который в марте отменил запрет на распространение книги без разрешения нардепа.

В то же время, как добавил Кипиани, Медведчук еще может обжаловать компенсацию издательству. Речь идет о другом решении апелляционного суда, который решил взыскать с нардепа почти 140 тысяч гривен в качестве возмещения расходов издательства Vivat (выпустило книгу) на рассмотрение дела.

«Впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь. Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства. Удивительное дело — не было бы бессмысленного иска — не были бы наняты адвокаты, они бы не тратили время на это дело и так далее», — отметил Кипиани.

О чем идет речь?

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять без разрешения Виктора Медведчука книгу журналиста Вахтанга Кипиани про Василия Стуса.

После этого издательство Vivat, в котором вышла книга, заявило, что обжалует запрет. У Медведчука тогда в ответ заявили, что «выиграют» еще один суд по делу, а саму книгу назвали «пасквилем».

Книга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента.

Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он вину не признает.

19 марта Апелляционный суд отменил запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса».