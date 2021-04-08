Адвокат Кипиани: Суд решил взыскать с Медведчука почти 140 тысяч гривен на расходы по делу о книге про Стуса

Об этом рассказал адвокат автора книги Вячеслав Якубенко на своей странице в Facebook и обнародовал копию постановления Киевского апелляционного суда.

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука почти 140 тысяч гривен в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги журналиста Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» .

«Вчера [7 апреля] Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченные издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции», — написал он.

По словам адвоката, теперь это спор о деньгах, и, по его мнению, Медведчук будет подавать кассационную жалобу.

«Медведчук в деньгах не уступит. Show must go on», — добавил Якубенко.

Отметим, что пока официального заявления народного депутата насчет этого нет.

О чем речь?

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять без разрешения Виктора Медведчука книгу журналиста Вахтанга Кипиани про Василия Стуса.

После этого издательство Vivat, в котором вышла книга, заявило, что обжалует запрет. У Медведчука тогда в ответ заявили, что «выиграют» еще один суд по делу, а саму книгу назвали «пасквилем».

Книга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента.

Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он вину не признает.

19 марта Апелляционный суд отменил запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса».