Адвокат Кіпіані: Суд вирішив стягнути з Медведчука майже 140 тисяч гривень на витрати у справі щодо книжки про Стуса

Про це розповів адвокат автора книжки Вʼячеслав Якубенко на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив копію постанови Київського апеляційного суду.

Київський апеляційний суд ухвалив стягнути з народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука майже 140 тисяч гривень як відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи про заборону поширення книжки журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» .

«Учора [7 квітня] Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції», — написав він.

За словами адвоката, тепер це спір про гроші, і на його думку, Медведчук подаватиме касаційну скаргу.

«Медведчук грошима не поступиться. Show must go on», — додав Якубенко.

Зазначимо, наразі офіційної заяви народного депутата щодо цього не має.

Про що йдеться?

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати без дозволу Віктора Медведчука книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.

Після цього видавництво Vivat, в якому вийшла друком книжка, заявило, що оскаржить заборону. У Медведчука тоді у відповідь заявили, що «виграють» ще один суд у справі, а саму книгу назвали «пасквілем».

Книга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він провини не визнає.

19 березня Апеляційний суд скасував заборону на поширення книжки «Справа Василя Стуса».