У МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися від коронавірусу тим, хто вже перехворів

«Якщо ви перехворіли на COVID-19 у безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 та виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений у такий спосіб, називається набутим природним. Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію», — пояснили у МОЗ.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Людям, які перехворіли на коронавірус, варто все одно вакцинуватися від COVID-19 та забезпечити кращий імунітет.

Також у міністерстві зазначили, що після вакцинації вірогідність захворіти на коронавірус дуже невисока і сама хвороба минає набагато легше, з меншою кількістю ускладнень. Натомість, якщо людина перехворіла на COVID-19, повторне зараження може також мати важкий перебіг.

«Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус», — розповіли медики.

У МОЗ зауважили, що після перенесеної хвороби вакцинацію можна відкласти на 6 місяців, протягом цього періоду рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19.

Водночас, якщо вакцини у медичному закладі є в достатній кількості, людина, яка перехворіла на коронавірус, може вакцинуватися через 4 тижні після перших симптомів хвороби.

Окремо у міністерстві наголосили, що робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно.