В Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел

«Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным. Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заразитесь опять этой инфекцией», — пояснили в Минздраве.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Людям, которые переболели коронавирусом, стоит все равно вакцинироваться от COVID-19 и обеспечить лучший иммунитет.

Также в министерстве отметили, что после вакцинации вероятность заболеть коронавирусом очень невысока и сама болезнь проходит гораздо легче, с меньшим количеством осложнений. А если человек переболел COVID-19, повторное заражение может также иметь тяжелое течение.

«Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус», — рассказали медики.

В Минздраве отметили, что после перенесенной болезни вакцинацию можно отложить на 6 месяцев, в течение этого периода редко сообщается о повторных случаях COVID-19.

В то же время, если вакцины в медицинском учреждении есть в достаточном количестве, переболевший коронавирусом может вакцинироваться через 4 недели после первых симптомов болезни.

Отдельно в министерстве отметили, что делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не требуется.