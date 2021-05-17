В Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел

Людям, которые переболели коронавирусом, стоит все равно вакцинироваться от COVID-19 и обеспечить лучший иммунитет.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
«Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным. Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заразитесь опять этой инфекцией», — пояснили в Минздраве.
Также в министерстве отметили, что после вакцинации вероятность заболеть коронавирусом очень невысока и сама болезнь проходит гораздо легче, с меньшим количеством осложнений. А если человек переболел COVID-19, повторное заражение может также иметь тяжелое течение.
«Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус», — рассказали медики.
В Минздраве отметили, что после перенесенной болезни вакцинацию можно отложить на 6 месяцев, в течение этого периода редко сообщается о повторных случаях COVID-19.
В то же время, если вакцины в медицинском учреждении есть в достаточном количестве, переболевший коронавирусом может вакцинироваться через 4 недели после первых симптомов болезни.
Отдельно в министерстве отметили, что делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не требуется.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственные средства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина будет готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля.