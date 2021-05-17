США закрили своє останнє консульство у Росії

Сполучені Штати закрили своє останнє консульство в Росії. Тепер єдина дипломатична установа США в РФ — це посольство у Москві.
Про це йдеться на Facebook-сторінці консульства.
Останнє консульство працювало в Єкатеринбурзі. Генконсул США Емі Сторроу вже повідомила, що покинула країну.
«Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США, проводячи заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та програми обміну», — написала вона.
Сторроу також висловила сподівання, що невдовзі генконсульство США відновить роботу у повному обсязі.
Раніше в Росії, окрім посольства в Москві, працювали три генеральних консульства — у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці. Консульство у Санкт-Петербурзі було закрито після скандалу з отруєнням агента Сергія Скрипаля і його доньки. Тоді Штати закрили російське консульство у Сіетлі.
Потім, за часів президентства Дональда Трампа, було ухвалено рішення і про закриття інших двох генконсульств.
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