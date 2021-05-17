США закрыли свое последнее консульство в России

Соединенные Штаты закрыли свое последнее консульство в России. Теперь единственное дипломатическое учреждение США в РФ — это посольство в Москве.

Об этом говорится на Facebook-странице консульства.

Последнее консульство работало в Екатеринбурге. Генконсул США Эми Сторроу уже сообщила, что покинула страну.

«Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена», — написала она.

Сторроу также выразила надежду, что вскоре генконсульство США возобновит работу в полном объеме.

Ранее в России, кроме посольства в Москве, работали три генеральных консульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Консульство в Санкт-Петербурге было закрыто после скандала с отравлением агента Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Штаты закрыли российское консульство в Сиэтле.

Затем, во времена президентства Дональда Трампа, было принято решение и о закрытии двух других генконсульств.