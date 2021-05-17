Вибухи на складі у Врбетіце: премʼєр спростував слова президента Земана про версії приховати недостачу боєприпасів

Напередодні президент Чехії Мілош Земан озвучив версію розслідування, згідно з якою причиною вибухів на складів в чеській Врбетіце в 2014 році могла бути спроба приховати недостачу боєприпасів.

В інтервʼю радіостанції Frekvence 1 він послався на керівницю чеського Мінʼюсту Марію Бенешеву, яка нібито озвучила цю версію. Земан нагадав, що слідчі ще на початку розслідування перевіряли необережне зберігання боєприпасів. При цьому Земан додав, що не схильний вірити цій версії.

Премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш спростував слова Земана, заявивши, що правоохоронні органи розслідують тільки одну версію, повʼязану із російськими спецслужбами.

«Я пояснив президенту, що поліція розслідує тільки одну версію. Можливо, під час розслідування з 2014 року їх було більше. Але я не можу пояснити, чому президент зараз наполягає на тому, що версій більше», — сказав він.

Бенешева, на яку посилався Земан, також заявила журналістам, що поліція працює тільки з версією причетності ГРУ Росії.