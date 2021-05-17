Взрывы на складе во Врбетице: премьер опроверг слова президента Земана о версии скрыть недостачу боеприпасов

Накануне президент Чехии Милош Земан озвучил версию расследования, согласно которой причиной взрывов на складе в чешской Врбетице в 2014 году могла быть попытка скрыть недостачу боеприпасов.

В интервью радиостанции Frekvence 1 он сослался на главу чешского Минюста Марию Бенешеву, которая якобы озвучила эту версию. Земан напомнил, что следователи еще в начале расследования проверяли неосторожное хранение боеприпасов. При этом Земан добавил, что не склонен верить этой версии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Земана, заявив, что правоохранительные органы расследуют только одну версию, связанную с российскими спецслужбами.

«Я объяснил президенту, что полиция расследует только одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года их было больше. Но я не могу объяснить, почему президент сейчас настаивает на том, что версий больше», — сказал он.

Бенешева, на которую ссылался Земан, также заявила журналистам, что полиция работает только с версией причастности ГРУ России.