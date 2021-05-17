Взрывы на складе во Врбетице: премьер опроверг слова президента Земана о версии скрыть недостачу боеприпасов

Накануне президент Чехии Милош Земан озвучил версию расследования, согласно которой причиной взрывов на складе в чешской Врбетице в 2014 году могла быть попытка скрыть недостачу боеприпасов.
В интервью радиостанции Frekvence 1 он сослался на главу чешского Минюста Марию Бенешеву, которая якобы озвучила эту версию. Земан напомнил, что следователи еще в начале расследования проверяли неосторожное хранение боеприпасов. При этом Земан добавил, что не склонен верить этой версии.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Земана, заявив, что правоохранительные органы расследуют только одну версию, связанную с российскими спецслужбами.
«Я объяснил президенту, что полиция расследует только одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года их было больше. Но я не могу объяснить, почему президент сейчас настаивает на том, что версий больше», — сказал он.
Бенешева, на которую ссылался Земан, также заявила журналистам, что полиция работает только с версией причастности ГРУ России.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.
- 14 мая Россия создала список «недружественных стран». В него вошли Чехия и США. МИД Чехии назвал этот шаг эскалацией конфликта.