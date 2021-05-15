Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф скасував запланований на суботу, 15 травня, візит до Відня через піднятий на будівлі МЗС Австрії прапор Ізраїлю.
Про це повідомляє австрійська телерадіокомпанія ORF.at з посиланням на австрійське МЗС.
За даними міністерства, Заріф планував приїхати до Відня для переговорів з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом.
В австрійському відомстві заявили, що шкодують про рішення Ірану, але переконані, що переговори щодо ядерної угоди від цього не постраждають.
Напередодні МЗС Австрії опублікувало у Twitter світлину, на якій зображений прапор Ізраїлю на будівлі міністерства. Фотографія супроводжувалася твіт, в якому наголошували про солідарність з Ізраїлем.
«Ми солідарні з нашими ізраїльськими партнерами. Тому сьогодні ми підняли прапор на будівлі МЗС у Відні. Наша підтримка безпеки Ізраїлю є непохитною», — наголосили у МЗС Австрії.
Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив невдоволення позицією Австрії та заявив про підтримку Палестини.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 вбитих і 950 поранених.