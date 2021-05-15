Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф скасував запланований на суботу, 15 травня, візит до Відня через піднятий на будівлі МЗС Австрії прапор Ізраїлю.

Про це повідомляє австрійська телерадіокомпанія ORF.at з посиланням на австрійське МЗС.

За даними міністерства, Заріф планував приїхати до Відня для переговорів з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом.

В австрійському відомстві заявили, що шкодують про рішення Ірану, але переконані, що переговори щодо ядерної угоди від цього не постраждають.

Напередодні МЗС Австрії опублікувало у Twitter світлину, на якій зображений прапор Ізраїлю на будівлі міністерства. Фотографія супроводжувалася твіт, в якому наголошували про солідарність з Ізраїлем.

«Ми солідарні з нашими ізраїльськими партнерами. Тому сьогодні ми підняли прапор на будівлі МЗС у Відні. Наша підтримка безпеки Ізраїлю є непохитною», — наголосили у МЗС Австрії.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив невдоволення позицією Австрії та заявив про підтримку Палестини.