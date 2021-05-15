Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на субботу, 15 мая, визит в Вену из-за поднятого на здании МИД Австрии флага Израиля.
Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.at со ссылкой на австрийский МИД.
По данным министерства, Зариф планировал приехать в Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.
В австрийском ведомстве заявили, что сожалеют о решении Ирана, но убеждены, что переговоры по ядерной сделке от этого не пострадают.
Накануне МИД Австрии опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображен флаг Израиля на здании министерства. Фотография сопровождалась твитом, в котором говорилось о солидарности с Израилем.
«Мы солидарны с нашими израильскими партнерами. Поэтому сегодня мы подняли их флаг на здании МИД в Вене. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметили в МИД Австрии.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил недовольство позицией Австрии и заявил о поддержке Палестины.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены. 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе число жертв боевых действий cоставляет 139 убитых и 950 раненых.