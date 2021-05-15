Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на субботу, 15 мая, визит в Вену из-за поднятого на здании МИД Австрии флага Израиля.

Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.at со ссылкой на австрийский МИД.

По данным министерства, Зариф планировал приехать в Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

В австрийском ведомстве заявили, что сожалеют о решении Ирана, но убеждены, что переговоры по ядерной сделке от этого не пострадают.

Накануне МИД Австрии опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображен флаг Израиля на здании министерства. Фотография сопровождалась твитом, в котором говорилось о солидарности с Израилем.

«Мы солидарны с нашими израильскими партнерами. Поэтому сегодня мы подняли их флаг на здании МИД в Вене. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметили в МИД Австрии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил недовольство позицией Австрии и заявил о поддержке Палестины.