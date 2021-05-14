Ізраїльські військові виявляють бойовиків ХАМАСу за допомогою штучного інтелекту «Химера»

Армія оборони Ізраїлю використовує в бойовій операції «Страж стін» низку новітніх технологій, зокрема систему «Химера» зі штучним інтелектом від компанії Thirdeye Systems.

Про це повідомляє ізраїльський портал Ynet.

«Химера» допомагає швидко і точно виявляти місцезнаходження ракетних розрахунків і груп бойовиків ХАМАСу, а також «Ісламського джихаду», в умовах щільної міської забудови в секторі Гази.

Якщо раніше для розвідки використовувалися дрони, які вимагали спецпідготовки оператора, то з «Химерою» розвідку ведуть звичайними мультикоптерами, якими може керувати будь-хто. Система дозволяє використовувати потужності штучного інтелекту на мультикоптері, без необхідності передачі інформації на зовнішній компʼютер для обробки. «Химера» в реальному часі відстежує безліч обʼєктів одночасно і дає оператору панорамну картину, вказуючи на потенційні цілі.

Звіти ЦАХАЛу про знищення інфраструктури бойовиків і ліквідацію щонайменше 14 лідерів свідчать про успішне застосування новітніх технологій.