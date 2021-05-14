Израильские военные вычисляют боевиков ХАМАСа с помощью искусственного интеллекта «Химера»

Армия обороны Израиля использует в боевой операции «Страж стен» ряд новейших технологий, в том числе систему «Химера» с искусственным интеллектом от компании Thirdeye Systems.

Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Химера» помогает быстро и точно вычислять местонахождение ракетных расчетов и групп боевиков ХАМАСа, а также «Исламского джихада», в условиях плотной городской застройки в секторе Газа.

Если раньше для разведки использовались дроны, требовавшие спецподготовки оператора, то с «Химерой» разведку ведут обычными мультикоптерами, которыми может управлять любой. Система позволяет использовать мощности ИИ на мультикоптере, без необходимости передачи информации на внешний компьютер для обработки. «Химера» в реальном времени отслеживает множество объектов одновременно и дает оператору панорамную картину, указывая на потенциальные цели.

Отчеты ЦАХАЛа об уничтожении инфраструктуры боевиков и ликвидации минимум 14 лидеров говорят об успешном применении новейших технологий.