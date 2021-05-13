У США вакцинованим дозволили не носити маски та не дотримуватися соціальної дистанції

Центр з контролю й профілактики захворювань США (CDC) дозволив жителям країни, які повністю пройшли вакцинацію від коронавірусу, не носити маски і не дотримуватися дистанції на вулиці та в приміщеннях.

Про це повідомляє CNN.

Повністю вакцинованим дозволили «брати участь в заходах в приміщенні та на відкритому повітрі без маски, або фізичного дистанціювання». «Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що перестали робити через пандемію», — сказала директор CDC Рошель Валенскі.

Попри ці послаблення, вакциноване населення повинно й далі носити маски та дотримуватися дистанції, якщо цього вимагають федеральні, або територіальні закони, а також правила місцевого бізнесу. Також вони повинні носити маски в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах.