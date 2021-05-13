У США вакцинованим дозволили не носити маски та не дотримуватися соціальної дистанції

Центр з контролю й профілактики захворювань США (CDC) дозволив жителям країни, які повністю пройшли вакцинацію від коронавірусу, не носити маски і не дотримуватися дистанції на вулиці та в приміщеннях.
Про це повідомляє CNN.
Повністю вакцинованим дозволили «брати участь в заходах в приміщенні та на відкритому повітрі без маски, або фізичного дистанціювання». «Якщо ви повністю вакциновані, ви можете почати робити те, що перестали робити через пандемію», — сказала директор CDC Рошель Валенскі.
Попри ці послаблення, вакциноване населення повинно й далі носити маски та дотримуватися дистанції, якщо цього вимагають федеральні, або територіальні закони, а також правила місцевого бізнесу. Також вони повинні носити маски в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах.
- 14 грудня 2020 року в США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих та померлих за час пандемії. Коронавірус вбив більше американців, ніж Друга світова війна.
- В середині березня президент США Джо Байден пообіцяв, що кожен дорослий американець зможе вакцинуватися від коронавірусу до 1 травня 2021 року.
- 21 квітня Байден оголосив, що в країні зробили 200 мільйонів щеплень.