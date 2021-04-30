У США 100 мільйонів дорослих повністю вакцинувалися від коронавірусу

У США станом на 30 квітня 100 мільйонів дорослих повністю вакциновані від коронавірусу — тобто отримали дві дози препарату. Про це заявили в Білому домі, цитує Голос Америки.

До цього числа входять ті, хто отримав обидві дози вакцини Pfizer, Moderna або однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Зазначимо, що в Україні цей показник — 130 людей.