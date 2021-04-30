В США 100 миллионов взрослых полностью вакцинировались от коронавируса

В США по состоянию на 30 апреля 100 миллионов взрослых полностью вакцинированы от коронавируса — то есть получили две дозы препарата. Об этом заявили в Белом доме, цитирует Голос Америки.

В это число входят те, кто получил обе дозы вакцины Pfizer, Moderna или однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Отметим, что в Украине этот показатель — 130 человек.