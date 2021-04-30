В США 100 миллионов взрослых полностью вакцинировались от коронавируса

В США по состоянию на 30 апреля 100 миллионов взрослых полностью вакцинированы от коронавируса — то есть получили две дозы препарата. Об этом заявили в Белом доме, цитирует Голос Америки.
В это число входят те, кто получил обе дозы вакцины Pfizer, Moderna или однодозовую вакцину Johnson & Johnson.
Отметим, что в Украине этот показатель — 130 человек.
«Сто миллионов американцев почувствовали облегчение и уверенность от осознания того, что после долгого и тяжелого года они защитились от пандемии», — заявил директор Белого дома по вопросам сдерживания коронавируса Джефф Зиентс.
Он отметил, что вакцинация защищает не только того, кто получил прививку, но и тех, с кем он общается. Также люди, которые сделали прививку, могут безопасно без маски контактировать с другими людьми (кроме пребывания в людных закрытых помещениях).
Отметим, что в США на фоне массовой вакцинации города и штаты отменяют коронавирусные ограничения. Так, например, Нью-Йорк планирует полностью открыться с 1 июля, а штат Техас снял все ограничения и отменил обязательное ношение масок. Власти штатов Миссисипи, Мичиган и Луизиана объявили об ослаблении некоторых коронавирусных ограничений.
- 14 декабря 2020 года в США стартовала вакцинация. Первую дозу вакцины от Pfizer-BioNTech ввели медсестре из Нью-Йорка. США удерживают первенство по количеству инфицированных и умерших за время пандемии. Коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война.
- В середине марта президент США Джо Байден пообещал, что каждый взрослый американец сможет вакцинироваться от коронавируса до 1 мая 2021 года.
- 21 апреля Байден объявил, что в стране сделали 200 миллионов прививок.