В США вакцинированным разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, не носить маски и не соблюдать дистанцию на улице и в помещениях.
Об этом сообщает CNN.
Полностью вакцинированным разрешили «участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе без маски или физического дистанцирования». «Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии», — сказала директор CDC Рошель Валенски.
Несмотря на эти послабления, вакцинированное население должно продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.
- 14 декабря 2020 года в США стартовала вакцинация. Первую дозу вакцины от Pfizer-BioNTech ввели медсестре из Нью-Йорка. США удерживают первенство по количеству инфицированных и умерших за время пандемии. Коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война.
- В середине марта президент США Джо Байден пообещал, что каждый взрослый американец сможет вакцинироваться от коронавируса до 1 мая 2021 года.
- 21 апреля Байден объявил, что в стране сделали 200 миллионов прививок.