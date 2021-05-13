В США вакцинированным разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, не носить маски и не соблюдать дистанцию на улице и в помещениях.

Об этом сообщает CNN.

Полностью вакцинированным разрешили «участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе без маски или физического дистанцирования». «Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии», — сказала директор CDC Рошель Валенски.

Несмотря на эти послабления, вакцинированное население должно продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.