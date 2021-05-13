У четвер, 13 травня, на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового. Про це Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило у Facebook.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Штаб Операції обʼєднаних сил у вечірньому зведенні повідомляє, що з початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, біля населеного пунктів Верхньоторецьке, Новотроїцьке, Південне та Пісків.