На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції. Загинув військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі 6 травня бойовики прицільно обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкове поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», — повідомили у штабі.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до медзакладу. Стан здоров’я пораненого оцінюють як важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Пізніше 93-а бригада «Холодний Яр» повідомила, що загинув її боєць — старший солдат Дмитро Товчигречка. Зазначено, що він загинув від осколкових поранень від ворожого пострілу з РПГ.

37-річний боєць родом з Кривого Рогу. Це була його перша ротація — на службу призвався в січні 2021 року. Вдома у нього залишилася дружина і діти.