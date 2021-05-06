На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції. Загинув військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі 6 травня бойовики прицільно обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкове поранення.
Про це повідомили у штабі ООС.
Бойовики обстрілювали позиції українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», — повідомили у штабі.
Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до медзакладу. Стан здоров’я пораненого оцінюють як важкий.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Пізніше 93-а бригада «Холодний Яр» повідомила, що загинув її боєць — старший солдат Дмитро Товчигречка. Зазначено, що він загинув від осколкових поранень від ворожого пострілу з РПГ.
37-річний боєць родом з Кривого Рогу. Це була його перша ротація — на службу призвався в січні 2021 року. Вдома у нього залишилася дружина і діти.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Уже загинули майже 40 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув військовий, 22 квітня від осколкових поранень загинув іще один боєць.
- 27 квітня на Донбасі, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої, загинув український військовий. Ще троє бійців дістали бойові травми.