На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции. Погиб военный, еще один получил ранения

На Донбассе 6 мая боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил осколочное ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід».

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сообщили в штабе.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Позднее 93-я бригада «Холодный Яр» сообщила, что погиб ее боец — старший солдат Дмитрий Товчигречка. Указано, что он погиб от осколочных ранений от вражеского выстрела из РПГ.

37-летний боец родом из Кривого Рога. Это была его первая ротация — на службу он был призван в январе 2021 года. Дома у него осталась жена и дети.