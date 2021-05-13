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На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В четверг, 13 мая, на Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного. Об этом Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщила в Facebook.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке сообщает, что с начала этих суток, 13 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В частности, у населенных пунктов Верхнеторецкое, Новотроицкое, Южное и Пески.

Отметим, что Украина инициирует срочную встречу советников «нормандского формата» из-за того, что боевики на Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.