В четверг, 13 мая, на Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного. Об этом Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщила в Facebook.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке сообщает, что с начала этих суток, 13 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В частности, у населенных пунктов Верхнеторецкое, Новотроицкое, Южное и Пески.
Отметим, что Украина инициирует срочную встречу советников «нормандского формата» из-за того, что боевики на Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.
- 8 мая в военном госпитале умер украинский военный, которого 28 апреля ранил снайпер.
- 6 и 7 мая ВСУ потеряли двух бойцов, один из которых — солдат 93-й бригады «Холодный Яр».