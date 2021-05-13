В четверг, 13 мая, на Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного. Об этом Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщила в Facebook.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке сообщает, что с начала этих суток, 13 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В частности, у населенных пунктов Верхнеторецкое, Новотроицкое, Южное и Пески.