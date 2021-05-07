Боевики на Донбассе за минувшие сутки убили еще одного украинского военного

Боевики в Донбассе 6 мая убили еще одного украинского военного. Он получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее было известно о том, что погиб боец 93-й бригады «Холодный Яр» — старший солдат Дмитрий Товчигречка. Указано, что он погиб от осколочных ранений от враждебного выстрела из РПГ.

«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ», — подчеркнули в ООС.