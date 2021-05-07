Бойовики на Донбасі за минулу добу вбили ще одного українського військового

Бойовики на Донбасі 6 травня вбили ще одного українського військового. Він отримав кульове поранення несумісне з життям.
Про це пише пресцентр ООС.
«В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося», — йдеться у повідомленні.
Раніше було відомо про те, що загинув боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» — старший солдат Дмитро Товчигречка. Зазначено, що він загинув від осколкових поранень від ворожого пострілу з РПГ.
«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», — підкреслили в ООС.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Уже загинули майже 40 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув військовий, 22 квітня від осколкових поранень загинув іще один боєць.