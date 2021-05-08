В военном госпитале скончался боец ВСУ. 28 апреля его ранил снайпер

Сегодня, 8 мая, в военном госпитале Харькова скончался военнослужащий ВСУ Виктор Городниченко, который 28 апреля был ранен вражеским снайпером вблизи села Зайцево (Донецкая область).
Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки.
Старший солдат Городниченко получил тяжелое пулевое ранение, после чего был эвакуирован в больницу города Бахмут. От туда его перевезли в Харьков.
Военный скончался после изнурительных операций.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Особенно выражен снайперский огонь. По состоянию на 8 мая на фронте в этом году погиб 41 военный.
- 6 и 7 мая ВСУ потеряли убитыми двух бойцов, один из которых — солдат 93-й бригады «Холодный Яр».