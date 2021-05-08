В военном госпитале скончался боец ВСУ. 28 апреля его ранил снайпер

Сегодня, 8 мая, в военном госпитале Харькова скончался военнослужащий ВСУ Виктор Городниченко, который 28 апреля был ранен вражеским снайпером вблизи села Зайцево (Донецкая область).

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки.

Старший солдат Городниченко получил тяжелое пулевое ранение, после чего был эвакуирован в больницу города Бахмут. От туда его перевезли в Харьков.

Военный скончался после изнурительных операций.